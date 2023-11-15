Новая Toyota Camry получила полный привод и только гибридную силовую установку

Компания Toyota представила следующее поколение седана Camry. Автомобиль дебютировал в США. Платформа GA-K осталась прежней, но изменились дизайн и силовая установка

Toyota Camry следующего поколения отличается в первую очередь передней светодиодной оптикой, которую дополнили С-образными элементами. Решетка радиатора лишилась хромированной рамки, а у спортивной версии XSE она имеет рисунок в виде сот. Также такая версия получила спойлер над дверцей багажника и 19-дюймовые колесные диски. Интерьер также полностью переработан.

Стандартная версия оснащается 7-дюймовой цифровой “приборкой” и 8-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. В более дорогой версии оба экрана имеют диагональ в 12,3 дюйма. В список “базового” оснащения входит адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, мониторинга “слепых” зон и слежения за разметкой. Самая дорогая версия получила проекционный дисплей, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также системы помощи в пробках и смены полосы движения.

Стандартная переднеприводная версия Toyota Camry теперь оснащается гибридной силовой установкой с 2,5-литровым “атмосферником” и двумя электромоторами суммарной мощностью 228 л.с. Полноприводная модификация получила дополнительный электродвигатель на задний оси. Суммарная мощность в этом случае составит 235 л.с.

