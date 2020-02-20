Стартовали продажи спортивной Toyota Camry

Toyota предлагает специальную «подспортивленную» версию Camry S-Edition с самым популярным у покупателей модели двигателем объемом 2,5 литра

Конечно же, большинство метаморфоз с автомобилем произошло во внешнем виде. От стандартной Camry эта версия отличается двухцветными 18-дюймовыми дисками специального дизайна, черными боковыми молдингами на дверях, черными корпусами боковых зеркал, спойлером на крышке багажника, красными накладками и логотипом S-Edition на кузове. У автомобиля полностью светодиодные фары и фонари, последние выделены черной окантовкой. Спецверсию седана также предлагают в двух вариантах исполнения: черном и двухцветном, где кузов окрашен в белый перламутр, а крыша и стойки автомобиля — в черный металлик.

В техническом исполнении изменений не произошло. Автомобиль предлагается с двигателем объемом 2,5 литра в сочетании с автоматической трансмиссией. В оснащение Toyota Camry S—Edition включен полный «зимний пакет», электрорегулировка кресла водителя в 8 направлениях, бесключевой доступ и камера заднего вида с динамической разметкой.