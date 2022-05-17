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17 май 2022

Toyota Camry отмечает сорокалетие

Toyota Camry отмечает сорокалетие
Этому седану бизнес-класса, который сыскал большую популярность  в США, России, да и во всем мире, исполняется сорок лет. Это знаменательное событие японский концерн решил отметить выпуском специальной версии автомобиля.
Надо сказать, что она будет носить романтичное название «Nightshade Special Edition», то есть в Toyota решили отойти от традиционных наименований вроде «50 anniversary edition». От обычных «Камри» новинка будет отличаться  темно-синим цветом кузова,  19-дюймовыми колесными дисками бронзового цвета и бамперами от гоночной версии TRD.
 
Силовых же установок будет три. Базовая – атмосферный 200-сильный мотор объемом 2.5 литра.  На ступеньку выше расположилась гибридная 208-сильная модификация (на основе двухлитрового мотора). Старшая модификация располагает 3.5-литровым 300-сильным мотором V6.

При написании новости использовалась информация:
drom

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