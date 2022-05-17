Toyota Camry отмечает сорокалетие

Этому седану бизнес-класса, который сыскал большую популярность в США, России, да и во всем мире, исполняется сорок лет. Это знаменательное событие японский концерн решил отметить выпуском специальной версии автомобиля.

Надо сказать, что она будет носить романтичное название «Nightshade Special Edition», то есть в Toyota решили отойти от традиционных наименований вроде «50 anniversary edition». От обычных «Камри» новинка будет отличаться темно-синим цветом кузова, 19-дюймовыми колесными дисками бронзового цвета и бамперами от гоночной версии TRD.

Силовых же установок будет три. Базовая – атмосферный 200-сильный мотор объемом 2.5 литра. На ступеньку выше расположилась гибридная 208-сильная модификация (на основе двухлитрового мотора). Старшая модификация располагает 3.5-литровым 300-сильным мотором V6.