Toyota представила спецверсию Camry Glorious Edition для китайского рынка

Toyota выпустила специальную версию Camry Glorious Edition эксклюзивно для китайского рынка, чтобы оживить интерес к своему гибридному седану

Модель получила уникальный матовый серый цвет кузова, дополненный черными эмблемами Toyota и надписью Camry на багажнике. Спортивный характер автомобилю придают черная решетка радиатора, передний сплиттер, задний диффузор и спойлер на крышке багажника. Завершают образ эксклюзивные 19-дюймовые колесные диски. В отделке салона используется вельвет и экокожа. Оснащение такой версии дополнительно включает 64-цветную подсветку интерьера.

Camry Glorious Edition оснащена гибридной установкой на базе 2,0-литрового мотора мощностью 194 л.с. и 188 Нм крутящего момента. Кроме того, покупателям доступны версии с традиционным бензиновым двигателем и более мощным гибридом на базе 2,5-литрового мотора.