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25 янв 2021

Toyota оформила патент на Celica

Toyota оформила патент на Celica

Нет, не на автомобиль, а на само название. Однако, вполне возможно, что нам предстоит увидеть автомобиль под таким наименованием. Правда, будет ли это спорткар?

Да, с одной стороны – перезапустить легендарную Celica сам Бог велел! Семь славных поколений заднеприводных, а затем и переднеприводных спорткаров – с момента выпуска последней машины, в 2006 году, прошло немало времени, и у концерна действительно могут быть планы по возрождению культовой модели, тем более сейчас данная тема находится в тренде.

 К сожалению, кое-что указывает и на невозможность развития подобного варианта. Во-первых, у концерна уже выпускается «Супра» и 86-ая модель (GT-86). Маловероятно, что в Toyota захотят разнообразить не самый популярный сегмент аналогичной по габаритам моделью. Второй важный момент - все машины, будь то спорткары или заряженные версии городских седанов и хэтчбеков, выносятся в специальную линейку GR, а в документах нет и намека на наименование «GR Celica». Вполне возможно, что в Toyota выпустят под легендарным именем обычный кроссовер, как это сделали в Mitsubishi c Eclipse.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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