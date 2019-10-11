Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2019

Toyota показала RAV4 Plug-in Hybrid

Toyota показала RAV4 Plug-in Hybrid
Автор фото: фирма-производитель

Toyota показала RAV4 Plug-in Hybrid (PHEV) с поддержкой внешней зарядки

Гибридная версия в линейке RAV4- не новость, такая модификация была показана еще на презентации нового поколения кроссовера в марте 2018 года. Однако прежде автомобиль не дружил с розетками. Кстати, не стремитесь искать каких-то внешних отличий, так как их тут попросту нет. От простого RAV4 Hybrid автомобиль можно отличить лишь по слегка измененной решетке радиатора и иному оформлению нижней части переднего бампера.

Кстати, техническая составляющая автомобиля является большой тайной. Правда, есть серьезные предположения, что силовая установка по большей части перекочует из обычного гибридного «Рафика» без видимых изменений. Это означает, что 178-сильный 2,5-литровый атмосферный мотор получит в помощь  электродвигатель мощностью 120 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4 2019

Toyota RAV4 может обзавестись версий GR Sport

25 сентября 2019
Toyota RAV4

Toyota RAV4 провалил лосиный тест

16 сентября 2019
Toyota RAV4 2019

Названа дата выхода нового Toyota RAV4

22 августа 2019
Toyota RAV4

Тойота выпустила юбилейный RAV4

24 октября 2018
Toyota RAV4

Toyota представила новый RAV4

29 марта 2018
Toyota RAV4

Toyota показала кусочек нового RAV4

28 марта 2018

 Новости Toyota RAV4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

FAW Besturn X40 - faw besturn x40 2017 вид спереди Тест драйв
11 октября 2019

FAW Besturn X40
"Почему китайский FAW Besturn X40 русскому друг, товарищ и брат"
KIA Soul - kia soul 2020 с небес на землю
Тест драйв
10 октября 2019

KIA Soul
"С небес на землю"
Mazda CX-5 - mazda cx-5 2017 вид спереди
Тест драйв
09 октября 2019

Mazda CX-5
"На какую «рыбу» рассчитаны премиальные «наживки» Mazda CX-5"
Infiniti QX50, Volvo XC60 - сравнительный тест. стычка философий: инновационный infiniti qx50 2019 против «традиционалиста» volvo xc60 2018
Сравнительный тест
07 октября 2019

Infiniti QX50, Volvo XC60
"Стычка философий: инновационный Infiniti QX50 против «традиционалиста» Volvo XC60"

Написано новостей:

2 4 4 1 1