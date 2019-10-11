Toyota показала RAV4 Plug-in Hybrid (PHEV) с поддержкой внешней зарядки

Гибридная версия в линейке RAV4- не новость, такая модификация была показана еще на презентации нового поколения кроссовера в марте 2018 года. Однако прежде автомобиль не дружил с розетками. Кстати, не стремитесь искать каких-то внешних отличий, так как их тут попросту нет. От простого RAV4 Hybrid автомобиль можно отличить лишь по слегка измененной решетке радиатора и иному оформлению нижней части переднего бампера.

Кстати, техническая составляющая автомобиля является большой тайной. Правда, есть серьезные предположения, что силовая установка по большей части перекочует из обычного гибридного «Рафика» без видимых изменений. Это означает, что 178-сильный 2,5-литровый атмосферный мотор получит в помощь электродвигатель мощностью 120 л.с.