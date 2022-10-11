Toyota превратит кроссовер RAV4 в пикап

Toyota может выпустить легковой пикап, для которого возродит название Stout, не использующееся с 1970-х

Инсайдеры сообщают, что японская марка уже зарегистрировала данное наименование в Аргентине. Что до самой новинки, то ее построят на базе кроссовера RAV4. То есть автопроизводитель пойдет по пути Ford и Hyundai, которые также построили свои пикапы на базе обычных кроссоверов Tucson и Escape.

Косвенно разработка новой модели подтверждается и ранними заявлениями топ-менеджмента Toyota о том, что в линейке бренда вполне найдётся место для пикапа более компактного, чем нынешние Tacoma и Hilux.