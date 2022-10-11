Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2022

Toyota превратит кроссовер RAV4 в пикап

Toyota превратит кроссовер RAV4 в пикап

Toyota может выпустить легковой пикап, для которого возродит название Stout, не использующееся с 1970-х

Инсайдеры сообщают, что японская марка уже зарегистрировала данное наименование в Аргентине. Что до самой новинки, то ее построят на базе кроссовера RAV4. То есть автопроизводитель пойдет по пути Ford и Hyundai, которые также построили свои пикапы на базе обычных кроссоверов Tucson и Escape.

Косвенно разработка новой модели подтверждается и ранними заявлениями топ-менеджмента Toyota о том, что в линейке бренда вполне найдётся место для пикапа более компактного, чем нынешние Tacoma и Hilux.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4

Toyota представила рестайлинговый RAV4

24 июня 2022
Toyota RAV4 лимузин

Тойота превратила RAV4 в лимузин

27 июля 2020
Toyota RAV4 2019

В Toyota назвали лучший Rav4

23 марта 2020

Toyota уходит в «Яндекс»

05 марта 2020
Toyota RAV4 Prime 2021

Toyota предложит альтернативные настройки системы стабилизации для нового RAV4

20 декабря 2019
Toyota RAV4

В Москве прошла официальная презентация нового Toyota RAV4

18 ноября 2019

 Новости Toyota RAV4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq
Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"

Написано новостей:

3 1 6 1 0