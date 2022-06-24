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24 июн 2022

Toyota представила рестайлинговый RAV4

Toyota представила рестайлинговый RAV4
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил модернизированный кроссовер в версии для европейского рынка

В целом, комплекс обновлений нельзя назвать значительным. Важных изменений всего два. Во-первых,кроссовер получил новую мультимедийную систему с увеличенной диагональю экрана, полностью цифровую приборную панель.

Во-вторых, в оснащении появился и новый комплекс безопасности Safety Sense. Теперь он включает в себя помощника Emergency Steering Assist, который помогает объезжать препятствия, распознает велосипедистов и припаркованные автомобили.

В техническом плане все без изменений. Под капотом располагается двухлитровый атмосферник мощностью в 175 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором.
 

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