Новый Toyota Yaris запатентован в России

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на компактный хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения

К сожалению, патент не означает обязательного появления модели на российском рынке: нередко автопроизводители получают патенты в различных странах, чтобы защитить интеллектуальную собственность от кражи. Однако, давайте представим, что нас ждет, если модель все же появится на рынке.

А ожидает нас симпатичный хэтчбек, построенный на модульной платформе GA-B, которая представляет собой вариацию ТNGA для компактных автомобилей длиной менее четырёх метров. Что касается двигателей, то здесь возможны три варианта. Автомобиль предлагают с 1,0-литровым мотором мощностью 69 лошадиных сил, 1,5-литровым трёхцилиндровым двигателем, развивающим 120 сил, а также с гибридной силовой установкой THS II. В её состав входят 91-сильный бензиновый мотор объёмом 1,5 литра и электромотор с отдачей 80 сил.