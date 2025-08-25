Автомобильный портал Motorpage
25 авг 2025

Новый Toyota Yaris Ativ стал гибридом и получил версию GR Sport

Новый Toyota Yaris Ativ стал гибридом и получил версию GR Sport
Автор фото: фирма-производитель

Toyota представила для рынков Юго-Восточной Азии обновленный Yaris Ativ. Компактный седан получил гибридную силовую установку и спортивную модификацию GR Sport

Внешне версия GR Sport отличается наличием спортивных бамперов, аэродинамической «юбки» и черного спойлера. Дополняют образ оригинальные 17-дюймовые колесные диски и фирменные шильдики GR. В оснащение входит мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, аудиосистема Pioneer, беспроводная зарядка и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

GR Sport приводится в движение гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового атмосферного двигателя (90 л.с.) и электромотора (79 л.с.). Суммарная мощность — 110 л.с.  Комплектуется автомобиль коробкой e-CVT, которая передает крутящий момент на передние колеса. Расход топлива заявлен на уровне 3,4 л/100 км. Также такой версии доработали подвеску и перенастроили рулевое управление. Стандартная версия Yaris Ativ также предложена с 1,2-литровым «атмосферником» на 94 л.с. В паре с двигателем работает вариатор.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Yaris Viewt Story

В Японии начались продажи Toyota Yaris в ретро дизайне

03 октября 2023
Powertune Australia Toyota GR Yaris

Взгляните на 700-сильную Toyota Yaris

30 мая 2023
Toyota Yaris Ativ

Toyota представила новинку для развивающихся стран

10 августа 2022

Toyota добавила агрессии модели Yaris

14 января 2022
Toyota GR Yaris

Toyota вывела на тесты заряженный Yaris

05 августа 2021
Toyota Yaris (2020)

Новый Toyota Yaris запатентован в России

24 сентября 2020

 Новости Toyota Yaris

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS95 - changan cs95 (2023) обновление флагмана Тест драйв
22 августа 2025

Changan CS95
"Обновление флагмана"
Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом
Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид
Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 6 6