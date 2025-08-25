Новый Toyota Yaris Ativ стал гибридом и получил версию GR Sport

Toyota представила для рынков Юго-Восточной Азии обновленный Yaris Ativ. Компактный седан получил гибридную силовую установку и спортивную модификацию GR Sport

Внешне версия GR Sport отличается наличием спортивных бамперов, аэродинамической «юбки» и черного спойлера. Дополняют образ оригинальные 17-дюймовые колесные диски и фирменные шильдики GR. В оснащение входит мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, аудиосистема Pioneer, беспроводная зарядка и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

GR Sport приводится в движение гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового атмосферного двигателя (90 л.с.) и электромотора (79 л.с.). Суммарная мощность — 110 л.с. Комплектуется автомобиль коробкой e-CVT, которая передает крутящий момент на передние колеса. Расход топлива заявлен на уровне 3,4 л/100 км. Также такой версии доработали подвеску и перенастроили рулевое управление. Стандартная версия Yaris Ativ также предложена с 1,2-литровым «атмосферником» на 94 л.с. В паре с двигателем работает вариатор.