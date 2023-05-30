Взгляните на 700-сильную Toyota Yaris

Тюнинг-ателье Powertune Australia из Нового Южного Уэльса реализовал уникальный проект на базе хот-хэтча Toyota GR Yaris

Смысл в том, что мастерам удалось существенно увеличить мощность трехцилиндрового турбомотора. Если в стоке он развивает 272 лошадиные силы, то после всех процедур – уже 750 «лошадей». Может показаться, что штатных запчастей в машине не осталось, но – стандартные шатуны, поршни и коленвал здесь сохранены.

Что поменялось? Отвечаем – переписали программы в ЭБУ, установили новую турбину и интеркулер, а также кастомные впуск и выпуск. Также в машине появилась другая коробка передач – шестиступенчатая «секвенталка».