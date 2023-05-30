Автомобильный портал Motorpage
30 май 2023

Взгляните на 700-сильную Toyota Yaris

Взгляните на 700-сильную Toyota Yaris
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье Powertune Australia из Нового Южного Уэльса реализовал уникальный проект на базе хот-хэтча Toyota GR Yaris

Смысл в том, что мастерам удалось существенно увеличить мощность трехцилиндрового турбомотора. Если в стоке он развивает 272 лошадиные силы, то после всех процедур – уже 750 «лошадей». Может показаться, что штатных запчастей в машине не осталось, но – стандартные шатуны, поршни и коленвал здесь сохранены.

Что поменялось? Отвечаем – переписали программы в ЭБУ, установили новую турбину и интеркулер, а также кастомные впуск и выпуск. Также в машине появилась другая коробка передач – шестиступенчатая «секвенталка».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Yaris Ativ

Toyota представила новинку для развивающихся стран

10 августа 2022

Toyota добавила агрессии модели Yaris

14 января 2022
Toyota GR Yaris

Toyota вывела на тесты заряженный Yaris

05 августа 2021
Toyota Yaris (2020)

Новый Toyota Yaris запатентован в России

24 сентября 2020

В EuroNCAP опробовали новые методики краш-тестов

17 сентября 2020
Yaris Ativ (2021)

Представлено обновленное семейство Toyota Yaris

21 августа 2020

 Новости Toyota Yaris

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости»
Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 8 8