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10 авг 2022

Toyota представила новинку для развивающихся стран

Toyota представила новинку для развивающихся стран
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor 9 августа представила недорогой седан Yaris Ativ нового поколения. Премьера машины прошла в Таиланде, где и налаживают ее выпуск

Новинка построена на базе модульной платформы, но не на TNGA, как все последние европейские модели концерна, а на архитектуре Daihatsu New Global Architecture (DNGA), которая уже используется для ряда новинок, в частности кроссоверов Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Что касается габаритов, то Yaris Ativ получился компактным – в длину, например, автомобиль даже не дотянул до четырех с половиной метров.

Теперь поговорим о технических характеристиках – под капотом располагается трехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1.2 литра. Мощность агрегата – 94 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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