Toyota представила новинку для развивающихся стран

Toyota Motor 9 августа представила недорогой седан Yaris Ativ нового поколения. Премьера машины прошла в Таиланде, где и налаживают ее выпуск

Новинка построена на базе модульной платформы, но не на TNGA, как все последние европейские модели концерна, а на архитектуре Daihatsu New Global Architecture (DNGA), которая уже используется для ряда новинок, в частности кроссоверов Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Что касается габаритов, то Yaris Ativ получился компактным – в длину, например, автомобиль даже не дотянул до четырех с половиной метров.

Теперь поговорим о технических характеристиках – под капотом располагается трехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1.2 литра. Мощность агрегата – 94 лошадиные силы. Двигатель работает в паре с вариатором.