Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2026

Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии обновились и получили механику

Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии обновились и получили механику
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила обновленные версии хэтчбека Toyota Yaris и кроссовера Toyota Yaris Cross

Снаружи автомобили практически не изменились. Основные новшества касаются цветов кузова и деталей оформления. Yaris получил новый желтый оттенок Mustard, а Yaris Cross – серый Urban Lock. Фирменные пакеты GR Parts и Modellista по-прежнему доступны в качестве опции.

Куда заметнее обновления в салоне. Топовые версии оснащаются мультимедийной системой с экраном диагональю 10,5 дюйма, тогда как более доступные исполнения получили 8-дюймовый дисплей вместо прежнего 7-дюймового. Гибридным версиям добавили электрический стояночный тормоз, а между передними сиденьями появился подлокотник.

Отдельного внимания заслуживает возвращение спецверсии Z Urbano. Yaris Z Urbano теперь можно заказать не только с вариатором, но и с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Она сочетается с атмосферным 3-цилиндровым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 120 л.с. Привод – передний.

Помимо этой версии, Yaris доступен с 1,0-литровым 3-цилиндровым двигателем на 69 л.с., а также с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 116 сил. Аналогичная моторная гамма предлагается и для Yaris Cross.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Yaris Ativ (2026)

Новый Toyota Yaris Ativ стал гибридом и получил версию GR Sport

25 августа 2025
Toyota Yaris Viewt Story

В Японии начались продажи Toyota Yaris в ретро дизайне

03 октября 2023
Powertune Australia Toyota GR Yaris

Взгляните на 700-сильную Toyota Yaris

30 мая 2023
Toyota Yaris Ativ

Toyota представила новинку для развивающихся стран

10 августа 2022

Toyota добавила агрессии модели Yaris

14 января 2022
Toyota GR Yaris

Toyota вывела на тесты заряженный Yaris

05 августа 2021

 Новости Toyota Yaris

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 7 8