Toyota Yaris и Yaris Cross в Японии обновились и получили механику

Компания Toyota представила обновленные версии хэтчбека Toyota Yaris и кроссовера Toyota Yaris Cross

Снаружи автомобили практически не изменились. Основные новшества касаются цветов кузова и деталей оформления. Yaris получил новый желтый оттенок Mustard, а Yaris Cross – серый Urban Lock. Фирменные пакеты GR Parts и Modellista по-прежнему доступны в качестве опции.

Куда заметнее обновления в салоне. Топовые версии оснащаются мультимедийной системой с экраном диагональю 10,5 дюйма, тогда как более доступные исполнения получили 8-дюймовый дисплей вместо прежнего 7-дюймового. Гибридным версиям добавили электрический стояночный тормоз, а между передними сиденьями появился подлокотник.

Отдельного внимания заслуживает возвращение спецверсии Z Urbano. Yaris Z Urbano теперь можно заказать не только с вариатором, но и с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Она сочетается с атмосферным 3-цилиндровым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 120 л.с. Привод – передний.

Помимо этой версии, Yaris доступен с 1,0-литровым 3-цилиндровым двигателем на 69 л.с., а также с гибридной силовой установкой суммарной мощностью 116 сил. Аналогичная моторная гамма предлагается и для Yaris Cross.