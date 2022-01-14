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14 янв 2022

Toyota добавила агрессии модели Yaris

Toyota добавила агрессии модели Yaris
Автор фото: фирма-производитель

На Токийском автосалоне компания Toyota представила новую, экстремальную модификацию уже ставшего культовым хот-хэтча GR Yaris

От исходника новинка отличается сниженным весом. Установка различных панелей из углепластика (например, крыша или капот – в зависимости от тюнинг-пакета), а также удаление заднего ряда экономит от 30 до 70 килограмм.

Были произведены и технические доработки. Так, например, в 6-ступенчатой механической коробке передач изменили передаточные числа, сделав их более сближенными. Также, в трансмиссии нового хэтча применяются механические дифференциалы на передней и задней осях вместо самоблокирующихся Torsen. В подвеске были заменены амортизаторы.

К слову, о тюнинг-пакетах. Их будет два. Первый – Circuit - предполагает, помимо всего вышеперечисленного, расширенные пороги и более развитое антикрыло. Второй опциональный пакет Rally Package предназначен для подготовки автомобиля к полноценным раллийным гонкам. Такая трёхдверка оснащена спортивными амортизаторами, особыми стабилизаторами поперечной устойчивости и каркасом безопасности.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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