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3 окт 2023

В Японии начались продажи Toyota Yaris в ретро дизайне

В Японии начались продажи Toyota Yaris в ретро дизайне
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mitsuoka, известная созданием уникальных автомобилей с нетрадиционным дизайном, объявила о старте продаж нового хэтчбека под названием Viewt Story, который был создан на основе модели Toyota Yaris

Автомобиль получил дизайн, исполненный в оригинальном ретро стиле. Это выражается в круглых фарах, овальной решетке радиатора, крупном капоте и хромированных вставках на бамперах. В общем виде автомобиль очень напоминает Jaguar Mark II 1960-х годов.

Автомобиль оснащается рядной бензиновой “тройкой” объемом 1,5 л. Мощность - 120 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с “механикой” или вариатором. Привод предложен передний или полный.

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