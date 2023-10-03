В Японии начались продажи Toyota Yaris в ретро дизайне

Японская компания Mitsuoka, известная созданием уникальных автомобилей с нетрадиционным дизайном, объявила о старте продаж нового хэтчбека под названием Viewt Story, который был создан на основе модели Toyota Yaris

Автомобиль получил дизайн, исполненный в оригинальном ретро стиле. Это выражается в круглых фарах, овальной решетке радиатора, крупном капоте и хромированных вставках на бамперах. В общем виде автомобиль очень напоминает Jaguar Mark II 1960-х годов.

Автомобиль оснащается рядной бензиновой “тройкой” объемом 1,5 л. Мощность - 120 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с “механикой” или вариатором. Привод предложен передний или полный.