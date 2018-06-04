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4 июн 2018

Toyota рассказала подробности о C-HR для России

Toyota рассказала подробности о C-HR для России
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение компании Toyots раскрыло все техническое подробности о субкомпактном кроссовере C-HR для нашего рынка.

У нас маленький кроссовер будет представлен в трех комплектациях: Ride, Hot и Cool. Базовая версия будет доступна только с 1,2-литровым мотором мощностью 115 л.с. и 6-ступенчай механической коробкой передач. В ее оснащение вошли кондиционер, электростеклоподъемни, аудиостемой с четырьмя колонками и датчиком дождя. Обойдется она в 1 299 000 рублей.

Версия Hot, которая стала промежуточной, будет оснащаться 2-литровым атмосферным двигателем, передприм приводом и вариаторорм. Обойдется такая машина в  1 670 000 рублей. В ее оснащение входят 2-зонный климат-контроль, электрообгрев руля, передний сидений и лобового стекла, датчик дождя и мультимедийную систему с 8-дюмовым экраном.

Наконец, топовая версия Cool стоит уже 2 083 000 рублей. Машина оснащается 1,2-литровым турбомотором, вариатором и системой полного привода. В оснащение входят светодиодные фары, система бесключевого доступа , кожаный салон и системы слежения за «мертвыми» зонами и помощи при выезде с парковки. Только в этой версии не нужно доплачивать за двухцетное исполнение кузова.

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При написании новости использовалась информация:
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