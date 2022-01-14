Toyota C-HR разочаровал американских водителей

Американский потребительский журнал Consumer Reports составил антирейтинг самых разочаровывающих моделей на рынке США

Сразу оговоримся, этот рейтинг составляется не на основе надежности моделей, а на простом потребительском отношении, то есть, оправдались ли ожидания от автомобиля или нет, и купил бы владелец такую машину снова, если бы у него была такая возможность.

Интересно, что в список вошли только американские и японские автомобили за одним лишь исключением. Некоторые марки даже заняли по несколько строчек. К примеру, Jeep Renegade и Jeep Compass или Infiniti QX50 и Q50. К слову об исключении - им является модель Kia Forte,которая известна в России под именем Kia Cerato. Этот автомобиль стал лидером по рейтингу удовлетворенности.