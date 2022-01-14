Автомобильный портал Motorpage
14 янв 2022

Toyota C-HR разочаровал американских водителей

Toyota C-HR разочаровал американских водителей
Автор фото: фирма-производитель

Американский потребительский журнал Consumer Reports составил антирейтинг самых разочаровывающих моделей на рынке США

Сразу оговоримся, этот рейтинг составляется не на основе надежности моделей, а на простом потребительском отношении, то есть, оправдались ли ожидания от автомобиля или нет, и купил бы владелец такую машину снова, если бы у него была такая возможность.

Интересно, что в список вошли только американские и японские автомобили за одним лишь исключением. Некоторые марки даже заняли по несколько строчек.  К примеру, Jeep Renegade и Jeep Compass или Infiniti QX50 и Q50. К слову об исключении - им является модель Kia Forte,которая известна в России под именем Kia Cerato. Этот автомобиль стал лидером по рейтингу удовлетворенности.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C-HR (2020)

Toyota слегка обновила кроссовер C-HR

05 августа 2020
Toyota C-HR 2020

Toyota CH-R могут «зарядить»

14 февраля 2020
Toyota C-HR 2020

Начались продажи обновленного кроссовера Toyota C-HR

27 ноября 2019
Toyota C-HR 2020

Toyota обновила модель C-HR

01 октября 2019
Toyota C-HR

На базе кроссовера Toyota C-HR создан раллийный болид

29 июля 2019
Toyota C-HR

Toyota C-HR стала электромобилем

16 апреля 2019

 Новости Toyota C-HR

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Caddy - volkswagen caddy (2021) самый щедрый коммерческий транспорт Тест драйв
14 января 2022

Volkswagen Caddy
"Самый щедрый коммерческий транспорт"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер
Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
KIA Ceed - kia ceed (2022) «и вновь продолжается спорт»
Тест драйв
07 января 2022

KIA Ceed
"«И вновь продолжается спорт»"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 4 7