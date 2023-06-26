Toyota CH-R превращается в Prius

Автомобильный дизайн – штука интересная. Художники в новых проектах часто заимствуют элементы у существующих моделей. Иногда это очень сильно бросается в глаза

Взгляните, к примеру, на новую Toyota CH-R, а конкретно на светодиодные фары. Их бумерангообразная форма напоминает детали от Prius. В целом же облик машины стал лаконичнее – меньше выштамповок, острых углов и т.д. Пропорциями новинка повторяет своего предшественника — короткий капот, узкие задние двери, ниспадающая линия крыши.

В Евросоюзе новый C-HR предложат только с гибридными установками. Стандартная версия предполагает систему типа «параллельный гибрид», состоящую из 1,8-литрового бензинового ДВС, электромотора и вариатора, суммарная мощность — 140 л.с. На ступень выше в продуктовой иерархии встанет вариант с 2,0-литровым ДВС в составе, мощность такой установки — 198 л.с. Топ-исполнение подразумевает систему PHEV, то есть «подзаряжаемый гибрид»: в ее состав также входит 2,0-литровый ДВС, а мощность достигает 223 л.с.