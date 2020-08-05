Toyota слегка обновила кроссовер C-HR

Toyota Motor представила обновленную версию модели C-HR. Внешность и силовые агрегаты почти не изменились, зато добавились современные электронные системы

Фирменный комплекс безопасности the Toyota Safety Sense (TSS) теперь получил систему Emergency steering assist, которая впервые стала доступна на японском рынке. При обнаружении препятствия, к примеру, пешехода, компьютер определит, достаточно ли места в текущей полосе для того, чтобы его объехать. Если ситуация позволит, то машина автоматически сместится в сторону и продолжит движение вперед.

В дополнение к этому система автоматического торможения в составе TSS научилась распознавать пешеходов ночью и велосипедистов — днем. Она теперь более внимательно следит за направлением встречного трафика, а также за людьми, переходящими дорогу. Все версии C-HR для японского рынка стали оснащать системой распознавания дорожных знаков. Появятся ли подобные системы на автомобилях для других рынков пока неизвестно.