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14 фев 2020

Toyota CH-R могут «зарядить»

Toyota CH-R могут «зарядить»

В начале января 2020 года Toyota представила по-настоящему быстрый хэтчбек GR Yaris, и как выяснилось, на нем японцы останавливаться не собираются. Подразделение Gazoo Racing в скором времени возьмется за глубокую доработку другой модели Toyota — популярного кроссовера C-HR

Как и GR Yaris, кроссовер будет оснащен 1,6-литровой турбированной «тройкой», мощность которой может меняться в зависимости от необходимости — запас прочности этого агрегата не ограничивается 270 л.с., которые он выдает под капотом хэтчбека.

Ожидаются и другие изменения. По примеру GR Yaris кроссовер может получить дифференциал повышенного трения Torsen, алюминиевые двери, капот и крышку багажника, крышу из углеволокна, усиленные тормоза и «зажатую» подвеску, а также спортивный интерьер.  Впрочем, в ближайшее время ждать дебюта C-HR в такой модификации не стоит: скорее всего, машина будет представлена лишь в 2022 году, а до дилеров она доберется в 2023-м.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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