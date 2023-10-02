Стартуют продажи Toyota C-HR

Японская компания Toyota открыла предзаказ на обновленный гибридный кроссовер C-HR пока только в Германии и во Франции. Цена - от 34 900 евро (примерно 3 600 000 рублей)

Напомним, что кроссовер C-HR второго поколения показали этим летом. Автомобиль получил совершенно иной экстерьер. Светодиодные фары имеют С-образную форму. Решетка радиатора и бампера стали крупнее. Над дверью багажника теперь возвышается раздвоенный спойлер. Внутри устанавливается широкая сенсорная панель мультимедийной системы, которая получила функцию обновления “по воздуху”. Диагональ цифровой приборки - 12,3 дюймов. Габариты также изменились: 4360/1830/1600 мм., а колесная база - 2640 мм.

Стандартная версия Toyota C-HR оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1.8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л.с. и электродвигатель на 94 л.с. на передней оси. Суммарная мощность - 140 л.с. В более дорогой переднеприводной версии установлен 2,0-литровый бензиновый агрегат на 152 л.с., а мощность электромотора - 111 л.с. Пиковая мощность составит 198 л.с. Полноприводная модификация получила дополнительный электродвигатель на 41 л.с. на задней оси, но на суммарную мощность это не повлияло (198 л.с.). Флагманское исполнение вдобавок к 2,0-литровому агрегату получило 163-сильный электромотор на передней оси. Такая версия комплектуется аккумулятором емкостью 13,8 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 66 км.