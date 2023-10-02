Автомобильный портал Motorpage
2 окт 2023

Стартуют продажи Toyota C-HR

Стартуют продажи Toyota C-HR
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota открыла предзаказ на обновленный гибридный кроссовер C-HR пока только в Германии и во Франции. Цена - от 34 900 евро (примерно 3 600 000 рублей)

Напомним, что кроссовер C-HR второго поколения показали этим летом. Автомобиль получил совершенно иной экстерьер. Светодиодные фары имеют С-образную форму.  Решетка радиатора и бампера стали крупнее. Над дверью багажника теперь возвышается раздвоенный спойлер. Внутри устанавливается широкая сенсорная панель мультимедийной системы, которая получила функцию обновления “по воздуху”. Диагональ цифровой приборки - 12,3 дюймов. Габариты также изменились: 4360/1830/1600 мм., а колесная база - 2640 мм.

Стандартная версия Toyota C-HR оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1.8-литровый бензиновый мотор мощностью 98 л.с. и электродвигатель на 94 л.с. на передней оси. Суммарная мощность - 140 л.с. В более дорогой переднеприводной версии установлен 2,0-литровый бензиновый агрегат на 152 л.с., а мощность электромотора - 111 л.с. Пиковая мощность составит 198 л.с. Полноприводная модификация получила дополнительный электродвигатель на 41 л.с. на задней оси, но на суммарную мощность это не повлияло (198 л.с.). Флагманское исполнение вдобавок к 2,0-литровому агрегату получило 163-сильный электромотор на передней оси. Такая версия комплектуется аккумулятором емкостью 13,8 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 66 км.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota CH-R

Toyota CH-R превращается в Prius

26 июня 2023
Toyota C-HR [US] (2021)

Toyota C-HR разочаровал американских водителей

14 января 2022
Toyota C-HR (2020)

Toyota слегка обновила кроссовер C-HR

05 августа 2020
Toyota C-HR 2020

Toyota CH-R могут «зарядить»

14 февраля 2020
Toyota C-HR 2020

Начались продажи обновленного кроссовера Toyota C-HR

27 ноября 2019
Toyota C-HR 2020

Toyota обновила модель C-HR

01 октября 2019

 Новости Toyota C-HR

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx
Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 5 5