Toyota представила внедорожную версию Crown

Семейство Toyota Crown пополнилось внедорожным кросс-седаном Landscape. Автомобиль отличается дизайном и техникой. Стоимость начинается от 6 850 000 йен (примерно 4 170 000 рублей)

Toyota Crown Landscape оснащен гибридной силовой установкой с 2,4-литровым турбомотором. Мощность - 340 л.с. Крутящий момент - 542 Нм. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный. Отмечается, что для такой версии была переработана подвеска и увеличен дорожный просвет на 25 мм (до 170 мм).

Внешне автомобиль отличается наличием внедорожного обвеса на колесных арках, красными брызговиками и эксклюзивным цветом хаки. Помимо этого, Landscape получил 18-дюймовые двухцветные колесные диски, буксировочную проушину сзади и опциональную грузовую платформу на крышу. Интерьер полностью черный с рядом выгравированных надписей Landscape. Сиденья заднего ряда можно сложить в пропорции 60:40 для удобства размещения габаритных грузов в багажнике.