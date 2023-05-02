Toyota Crown Sport рассекречена

Компания Toyota впервые публично показала вторую по счёту новую модель из семейства Crown — пятидверный Crown Sport

Забудьте про ассоциации между «Крауном» и форматом бизнес-седанов – теперь это кроссовер! Габариты Crown Sport — 4710x1880x1560 миллиметров при колёсной базе 2770 миллиметров. Что касается дизайна, то машина выделяется обвесом, который выполнен из глянцевого пластика и необычная двухъярусная передняя оптика в виде тонких полос.

Что касается технических характеристик, то машина построена на глобальной платформе TNGA-K. Но настройки здесь – особенные. К примеру, амортизаторам повысили жесткость, а задние колеса сделали подруливающими. Силовые установки пока что официально не раскрываются, но инсайдеры говорят, что на вершине линейки расположится электрическая версия с тремя моторами, совакупной мощностью в 350 лошадиных сил.