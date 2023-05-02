Автомобильный портал Motorpage
2 май 2023

Toyota Crown Sport рассекречена

Toyota Crown Sport рассекречена
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota впервые публично показала вторую по счёту новую модель из семейства Crown — пятидверный Crown Sport

Забудьте про ассоциации между «Крауном» и форматом бизнес-седанов – теперь это кроссовер! Габариты Crown Sport — 4710x1880x1560 миллиметров при колёсной базе 2770 миллиметров. Что касается дизайна, то  машина выделяется обвесом, который выполнен из глянцевого пластика и необычная двухъярусная передняя оптика в виде тонких полос.

Что касается технических характеристик, то машина построена на глобальной платформе TNGA-K.  Но настройки здесь – особенные. К примеру, амортизаторам повысили жесткость, а задние колеса сделали подруливающими. Силовые установки пока что официально не раскрываются, но инсайдеры говорят, что на вершине линейки расположится электрическая версия с тремя моторами, совакупной мощностью в 350 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota

Toyota раскрывает подробности нового Crown

15 июля 2022
Toyota Crown

Новую Toyota Crown покажут в июле

15 июня 2022

Новое поколение Toyota Crown покажут в мае

31 марта 2022

Toyota Crown превратится в купе

17 февраля 2022
Toyota Crown

Toyota Crown станет кроссовером

12 апреля 2021
Toyota Crown

Toyota Crown перестанет быть седаном

18 ноября 2020

 Новости Toyota Crown

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"

Написано новостей:

3 2 9 2 3