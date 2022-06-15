Новую Toyota Crown покажут в июле

15 июля состоится презентация знаковой модели для концерна Toyota. Правда, если раньше Crown был крупным седаном, то теперь японцы решили превратить модель в отдельное семейство

Да, нам покажут целых три "Крауна" - седан, кросс-универсал и хэтчбек. Впрочем, презентация последних состоится через два года, а июльский дебют будет только у седана.

На данный момент известно, что построят новинку на платформе текущей генерации. Что касается силовых установок, то одним из вариантов будет 250-сильный гибрид, созданный на основе турбомотора объемом 2.4 литра. Остальные агрегаты раскроют лишь в момент премьеры.

Уточняется, что шестнадцатому Crown присвоили заводской код S235, автомобиль будет иметь экстерьер в стиле других Toyota последней волны, в частности, зауженными фарами он станет перекликаться с bZ4X, а широким воздухозаборником — с Corolla Sport.

