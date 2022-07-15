Toyota раскрывает подробности нового Crown

Смена поколения превратила эту модель из полноразмерного седана для внутрияпонского рынка в глобальный продукт, который сосредоточит в себе сразу четыре форм-фактора

Отныне "Краун" будет предлагаться и в кузове седан, и в кузове универсал, и в кузове кроссовера. Причем последний будет именно базовой версией. Габариты "Крауна-кроссовера" следующие: 4928, 1839 и 1539 мм соответственно, колесная база — 2850 мм. В основе конструкции автомобиля лежит платформа TNGA-K, которая также используется на последних поколениях Camry, RAV4, Avalon, Venza.

Что касается двигателей, то на данный момент заявлены две установки. Первая - бензиновый би-турбо мотор объемом 2.4 литра и мощностью в 345 лошадиных сил. Вторая - гибрид на основе 2.5-литрового атмосферника и двух электромоторов (мощность не уточняется). В первом случае в качестве коробки передач используется 6-ступенчатый автомат. Во втором случае - вариатор. Конфигурации остальных "Краунов" остаются нераскрытыми.