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3 ноя 2023

Новый Toyota Crown готовится к старту продаж

Новый Toyota Crown готовится к старту продаж
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota 13 ноября откроет прием заказов на новое поколение седана Crown. Цены начинаются от 7 300 000 йен (примерно 4 519 000 рублей)

Автомобиль сконструирован на платформе TNGA-L (с продольным расположением мотора и задним приводом). Покупателям будут предложены две гибридные версии с бензиновым мотором и ДВС, работающем на водороде. Первый гибрид комплектуется 2,5-литровой бензиновой “четверкой” мощностью 185 л.с. и 255 Нм крутящего момента и электромотором на 180 л.с. и 300 Нм. Второй - электрохимическим генератором мощностью 174 л.с. и электромотором на 182 л.с. Заявленный запас хода - 820 км. За “водородомобиль” компания попросит на 1 000 000 йен больше.

Разработчики полностью пересмотрели дизайн автомобиля, сделав его в стиле нового семейства Сrown. Габариты автомобиля составят 5030/1890/1475 мм, колесная база - 3000 мм. Объем багажника - 450 л. Извнестно, что стандартное оснащение будет включать светодиодную оптику, 12,3-дюймовые экраны мультимедийной системы и цифровой “приборки”, климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, а также вентиляцию передних сидений.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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