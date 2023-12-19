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19 дек 2023

Toyota Crown Sport получил подключаемую гибридную версию

Toyota Crown Sport получил подключаемую гибридную версию
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota выводит на рынок новую гибридную модификацию кроссовера Crown Sport. Теперь это еще и PHEV с возможностью подключения зарядки от электросети. Напомним, что ранее автомобиль был представлен неподключаемой гибридной силовой установке HEV

Новая версия оснащается атмосферным мотором объемом 2,5 л. мощностью 177 л.с. и 219 Нм крутящего момента. В паре с ним работает два электродвигателя. Спереди - 182 л.с. и 270 Нм, а сзади - 54 л.с. и 121 Нм. Суммарная мощность системы - 234 л.с. Автомобиль комплектуется литий-ионной батареей, позволяющей преодолеть на электротяге 90 км, а в гибридном режиме - 1200 км. 

Визуально новая версия отличается иными шильдиками и дизайном колесных дисков. Также PHEV отличается уменьшенным дорожным просветом - 160 мм, против HEV - 165 мм. Иных отличий у модификаций нет. Автомобиль представлен в единственной комплектации RS стоимостью 7 650 000 йен (примерно 4 865 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
paultan

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