Toyota Crown Sport получил подключаемую гибридную версию

Японская компания Toyota выводит на рынок новую гибридную модификацию кроссовера Crown Sport. Теперь это еще и PHEV с возможностью подключения зарядки от электросети. Напомним, что ранее автомобиль был представлен неподключаемой гибридной силовой установке HEV

Новая версия оснащается атмосферным мотором объемом 2,5 л. мощностью 177 л.с. и 219 Нм крутящего момента. В паре с ним работает два электродвигателя. Спереди - 182 л.с. и 270 Нм, а сзади - 54 л.с. и 121 Нм. Суммарная мощность системы - 234 л.с. Автомобиль комплектуется литий-ионной батареей, позволяющей преодолеть на электротяге 90 км, а в гибридном режиме - 1200 км.

Визуально новая версия отличается иными шильдиками и дизайном колесных дисков. Также PHEV отличается уменьшенным дорожным просветом - 160 мм, против HEV - 165 мм. Иных отличий у модификаций нет. Автомобиль представлен в единственной комплектации RS стоимостью 7 650 000 йен (примерно 4 865 000 рублей).