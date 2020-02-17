Toyota выступает против Греты Тунберг

Японский концерн заявляет, что электромобили являются не лучшим способом борьбы за климат

В мире есть более эффективный и рациональный способ по снижению выбросов парниковых газов, чем переход от традиционных машин к электромобилям. Об это заявил глава Toyota Canada Ларри Хатчинсон (Larry Hutchinson). Представитель японской марки указал на падение продаж электромобилей (во всяком случае, отдельных моделей и в отдельные периоды времени) в Канаде и США из-за прекращения государственной поддержки. Главный аргумент Хатчинсона сводится к тому, что электромобили слишком дороги, поэтому требуют стимулов в виде субсидий.

В то же время Хатчинсон рассказал о преимуществах гибридов. Например, представитель марки заявил, что: «Средняя емкость аккумулятора в электромобилях составляет около 60 кВт*ч. Средняя емкость аккумулятора в гибридной Тойоте составляет 1,4 кВт*ч. В практическом плане это означает, что вы можете построить 42 Toyota Prius вместо всего одной электрической модели с батареей 60 кВт*ч».