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17 фев 2020

Toyota выступает против Греты Тунберг

Toyota выступает против Греты Тунберг
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн заявляет, что электромобили являются не лучшим способом борьбы за климат

В мире есть более эффективный и рациональный способ по снижению выбросов парниковых газов, чем переход от традиционных машин к электромобилям. Об это заявил глава Toyota Canada Ларри Хатчинсон (Larry Hutchinson). Представитель японской марки указал на падение продаж электромобилей (во всяком случае, отдельных моделей и в отдельные периоды времени) в Канаде и США из-за прекращения государственной поддержки. Главный аргумент Хатчинсона сводится к тому, что электромобили слишком дороги, поэтому требуют стимулов в виде субсидий.

В то же время Хатчинсон рассказал о преимуществах гибридов. Например, представитель марки заявил, что: «Средняя емкость аккумулятора в электромобилях составляет около 60 кВт*ч. Средняя емкость аккумулятора в гибридной Тойоте составляет 1,4 кВт*ч. В практическом плане это означает, что вы можете построить 42 Toyota Prius вместо всего одной электрической модели с батареей 60 кВт*ч».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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