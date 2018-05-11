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11 май 2018

Volkswagen показал самый быстрый Golf

Volkswagen показал самый быстрый Golf

Volkswagen Golf в кузовном чемпионате Touring Cars Racing (TCR) звезд с неба не хватает, но клиентов у немецкой марки достаточно. В компании решили адаптировать гоночные технологии для дорожной модели.

В результате на свет появился Volkswagen Golf GTI TCR, который в статусе концепта дебютировал на традиционном фестивале концерна Volkwagen AG на австрийском озере Вертрезе. Мощность 2-литрового турбодвигателя на нем доведена до 290 л.с. Это, конечно, меньше, чем на гоночном варианте (350 л.с.), но куда больше, чем на обычном VW Golf GTI (230 л.с.). Двигатель агрегатирован с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Кроме того хот-хэтч получил самоблокирующийся дифференциал спереди.

Разгон до «сотни» в компании не указывают, но максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Если электронный «ошейник» снять, то она вырастает до 264 км/ч.

В компании не скрывают, что в статусе концепта VW Golf GTI TCR пробудет недолго: немцы соберут несколько сотен экземпляров, производство начнется в конце этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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