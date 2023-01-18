В Африке создали самый защищенный Volkswagen Golf GTI

Южноафриканская фирма Armormax снабдила комплектом брони хот-хэтч Volkswagen Golf GTI актуального восьмого поколения. Правда, машина несколько подрастеряла свои преимущества

Судите сами – с одной стороны машина хорошо защищена от винтовочных и пистолетных выстрелов. На заряженный хэтчбек установлены пуленепробиваемые стекла, а двери и спинка заднего дивана усилены синтетической бронёй. Также в автомобиль установлен коммуникатор с внешним динамиком, который позволяет вести разговор, не опуская стекол.

С другой стороны, все эти нововведения добавили к весу машины пару сотен лишних килограммов, и это, разумеется, не самым лучшим образом скажется на динамике машины, тем более, что силовая установка здесь стандартная – двухлитровый 245-сильный турбо-мотор.