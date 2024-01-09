Представлен обновленный Volkswagen Golf GTI

Вместе с анонсом внедрения искусственного интеллекта Chat GPT в модели Volkswagen, компания опубликовала изображения обновленного Golf GTI с полностью измененным салоном. Автомобиль представлен вживую на выставке CES, которая будет проходить с 9 по 12 января

Изменений во внешности много, но они небольшие. Первое, что бросается в глаза - это более спортивные бампера и крупный спойлер над дверью багажника. Немного изменился светодиодный рисунок передних фар. Преобразились и задние стоп-сигналы. Также обновился дизайн 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков. Больше всего переработан салон. Теперь на передней панели устанавливается “парящий” кран мультимедийной системы. Главное системное пополнение - функции Chat GPT, о которых мы говорили в предыдущей новости. Вследствие критики покупателей восьмого поколения компания вернула большую часть физических кнопок на рулевом колесе и климат-контроле. Форма сидений не изменилась, но благодаря красным акцентам в отделке, салон стал выглядить более спортивным.

Технические характеристики пока не раскрываются. Напомним, что актуальное поколение оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот. Вероятнее всего, от ручной коробки передач в рестайлинге откажутся.