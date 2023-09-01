Volkswagen представил последний Golf GTI

Компания Volkswagen выпустила последнюю модификацию «заряженного» хэтчбека Golf GTI с «механикой» под обозначением 380

Главной отличительной чертой данной версии являются чёрные боковые зеркала и крыша. Фирменные красные суппорты тормозной системы и вставки рядом со светодиодными фарами остались без изменений. Стандартные сидения обшиты тканью с клетчатым рисунком в стиле ретро. Более дорогие версии получили кресла из качественной экокожи, а наконечник рычага МКПП выполнен в виде меча для гольфа.

Golf GTI 380 оснащается бензиновой рядной «четвёрткой» объемом 2,0 л. Мощность - 241 л.с. Крутящий момент - 370 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатая «механика». Привод - передний.