Анонсирован дебют рестайлингового Volkswagen Golf GTI Clubsport

Компания Volkswagen официально представит новый самый мощный Golf GTI Clubsport 31 мая, перед началом марафона «24 часа Нюрбургринга»

“Заряженный” хэтчбек отличается слегка доработанной внешностью. На тизерных изображениях можно заметить новую светодиодную оптику и подсвечивающийся логотип бренда. Главной особенностью версии Clubsport стали легкосплавные 19-дюймовые колесные диски с иным дизайном.

Несмотря на то, что Golf GTI Clubsport называют самым мощным “гольфом”, силовая установка все еще не была рассекречена. Автомобиль оснащен модифицированным 2,0-литровым TSI, который в предыдущей версии располагал 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Однако компания покажет 31 мая еще и гоночный GTI Clubsport 24h с 2,0-литровым TSI на 348 л.с. Этот агрегат работает на этаноле E20 от Shell. Данное топливо повышает эффективность работы двигателя и является более экологичным по сравнению с E5 и E10.