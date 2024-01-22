Полностью рассекречен дизайн нового Volkswagen Golf

В интернете появились снимки обновленного Volkswagen Golf до официальной премьеры, которая должна состояться в ближайшие дни. Хэтчбек удалось запечатлить в версиях GTI и GTE

Судя по изображениям, автомобиль не получит серьезных изменений во внешности. Главное, что бросается в глаза - более спортивные бампера с крупным воздухозаборником и вставками, имитирующие “клыки”. Немного изменилась и форма передних фар. Они дополняются светодиодной полосой, растянувшейся по всей ширине автомобиля. Также поменялся диодный рисунок задних стоп-сигналов. В зависимости от версии, дизайн 19-дюймовых легкосплавных дисков будет отличаться. Изображения салона в интернете появились чуть больше недели назад. Тогда мы узнали, что автомобиль получит “парящий” экран мультимедийной системы и главное - функции Chat GPT.

О силовой установке информации пока нет. Видимо, ее раскроют уже в день официальной премьеры. Ожидается, что бензиновая моторная гамма будет дополнена мягкогибридными модификациями, полноценный гибрид получит 1,5-литровый мотор вместо 1,4-литрового. С большей долей вероятности механической коробки передач в рестайлинге не будет.