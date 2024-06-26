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26 июн 2024

Volkswagen Jetta получил второй рестайлинг

Volkswagen Jetta получил второй рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen в США представила второй рестайлинг седана Jetta после выхода последнего поколения в 2018 году. Автомобиль получил новый дизайн и доработанное оснащение. Моторная гамма осталась прежней

По сравнению с версией 2021 года, новый Jetta отличается полностью переработанной передней частью. Изменились бампера, решётка радиатора, воздухозаборник стал заметно крупнее, а оптика теперь соединяется светодиодной полосой по ширине кузова. Вместе со стандартной версией компания представила спортивную Jetta GLI, которая отличается красными акцентами на кузове, включая красные тормозные суппорты, иной решеткой радиатора и черными 18-дюймовыми колесными дисками. Из заметных изменений в салоне - более крупный экран мультимедийной системы диагональю 8 дюймов. Оснащение теперь также включает беспроводную зарядку и сенсорную панель управления климат-контролем.

Стандартный Jetta комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. В паре с ним теперь работает только 8-ступенчатый “автомат”. Механической коробки передач для базовой версии больше нет. Однако она сохранится для спортивного Jetta GLI, под капотом которого расположился 2,0-литровый турбомотор на 231 л.с. Привод вне зависимости от версии только передний.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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