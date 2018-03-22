Американские дилеры начали продажи нового поколения Volkswagen Jetta. Автомобиль претерпел серьезные изменения по технике, стал выглядеть солиднее и получил всего один силовой агрегат.

Модель переехала на модульную платформу MQB. В длину она выросла на 45 мм (до 4702 мм), колесная база отныне равна 2686 мм (+35 мм), ширина выросла на 21 мм до 1799 мм, а в высоту Jetta прибавила 6 мм (до 1459 мм). При этом, по сравнению с предшественницей машина стала короче на 10 мм спереди и на 18 мм длиннее сзади. Все это сделало ее облик более динамичной, а «острый» дизайн заметно омолодил седан. Впрочем, для сохранения престижности были оставлены окошки позади задних дверей, а машина обильно сдобрена хромированными декоративными элементами.

Полностью преобразился и интерьер. Во-первых, он стал минималистким, разделенным на два уровня. На верхнем два широких экрана (один из них отвечает за приборную панель, второй — за информационно-развлекательную систему), на втором — лишь блок климат-контроля. Правда, виртуальная приборка доступна в качестве базового оснащения только для топовых версий. Но минимум кнопок будет на всех вариантах. Причем и те, что остались в большинстве своем (даже на руле) сенсорные.

Для Северной Америки доступен один единственный двигатель: 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. Во всех версиях кроме базовой он агрегатируется 8-ступенчатым «автоматом». Для базовой версии, которая получила 6-ступенчатую механическую коробку передач, АКП предлагается за доплату.

Во время презентации представители марки говорили, что Jetta будет продаваться только в США и Китае. Но по нашим сведеньям, сейчас активно обсуждается вопрос об адаптации седана нового поколения для российского рынка. Ведь у нас уже освоили сборку автомобилей на платформе MQB, а потому проблем с организацией производства и этой модели не будет.

