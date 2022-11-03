Volkswagen Jetta превратили в спортивный снаряд

Одним из участников открывшегося на днях тюнинг-шоу SEMA-2022 стал Volkswagen Jetta, подготовленный для трека. В шутку эту машину уже называют «Jetta JTI»

Стоит сказать, что данный проект создан усилиями концерна Volkswagen совместно с ателье RacingLine. Причем первые занимались исключительно дизайном автомобиля – все технические доработки были произведены сторонними специалистами.

К слову, двухлитровый турбомотор был форсирован до 350 сил. Динамические характеристики, к сожалению, не приводятся. Также автомобилю модернизировали подвеску, установив новые амортизаторы и пружины.

Что касается дизайна, то седан обзавелся развитым аэродинамическим обвесом с массивными бамперами и «юбками», и необычными дисками.

