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3 ноя 2022

Volkswagen Jetta превратили в спортивный снаряд

Volkswagen Jetta превратили в спортивный снаряд
Автор фото: фирма-производитель

Одним из участников открывшегося на днях тюнинг-шоу SEMA-2022 стал Volkswagen Jetta, подготовленный для трека. В шутку эту машину уже называют «Jetta JTI»

Стоит сказать, что данный проект создан усилиями концерна Volkswagen совместно с ателье RacingLine. Причем первые занимались исключительно дизайном автомобиля – все технические доработки были произведены сторонними специалистами.

К слову, двухлитровый турбомотор был форсирован до 350 сил.  Динамические характеристики, к сожалению, не приводятся. Также автомобилю модернизировали подвеску, установив новые амортизаторы и пружины.

Что касается дизайна, то седан обзавелся развитым аэродинамическим обвесом с массивными бамперами и «юбками», и необычными дисками.
 

При написании новости использовалась информация:
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