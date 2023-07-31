Volkswagen представил юбилейную версию Jetta

Компания Volkswagen выпустила специальную версию седана Jetta, приуроченную к 40 летнему юбилею модели

Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition доступен по предзаказу в странах Северной Америки и оценивается в 28 085 долларов (примерно 2 595 000 рублей). Это на 10% дешевле, чем стандартная серийная версия.

Спецверсия предложена в трех цветах: белом, сером и голубом. Воздухозаборники и решетка радиатора обзавелись ярко красными вставками. Интерьер изменился в таком же стиле. Сидения и двери прошиты красной строчкой и добавлена красная подсветка.

Под капотом бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 л. Мощность - 213 л.с. Крутящий момент - 349 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод - передний.

