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31 июл 2023

Volkswagen представил юбилейную версию Jetta

Volkswagen представил юбилейную версию Jetta
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen выпустила  специальную версию седана Jetta, приуроченную к 40 летнему юбилею модели

Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition доступен по предзаказу в странах Северной Америки и оценивается в 28 085 долларов (примерно 2 595 000 рублей). Это на 10% дешевле, чем стандартная серийная версия.

Спецверсия предложена в трех цветах: белом, сером и голубом. Воздухозаборники и решетка радиатора обзавелись ярко красными вставками. Интерьер изменился в таком же стиле. Сидения и двери прошиты красной строчкой и добавлена красная подсветка.

Под капотом бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 л. Мощность - 213 л.с. Крутящий момент - 349 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод - передний.
 

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