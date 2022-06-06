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6 июн 2022

Взгляните на необычную Volkswagen Jetta

Взгляните на необычную Volkswagen Jetta

Порой под личиной обычной городской легковушки может встречаться спецтранспорт, выполненный по особому заказу

Перед вами настоящий броневик, эта скромная Jetta защищена по четвертому классу, то есть способна выдержать выстрелы, выпущенные из оружия калибром 7.62. Самый яркий пример - автомат Калашникова. Специалисты аукциона, куда автомобиль был выставлен на продажу, сообщают, что защита присутствует не только на стеклах, но и на дверях, и на моторном отсеке. Любопытно было бы узнать, как сказался лишний вес на динамических характеристиках машины, ведь силовая установка здесь осталась штатной.

Да, под капотом находится двухлитровый 140-сильный турбодизель, который работает в паре с 6-ступенчатой механикой. К слову, владелец VW Jetta вынужден был установить на седан броню, так как по роду деятельности постоянно перемещался между Мексикой и Техасом и опасался нападений со стороны мексиканского криминалитета.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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