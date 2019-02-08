Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2019

Superjetta

Superjetta
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Чикаго показали много интересных автомобилей. Например Volkswagen продемонстрировал заряженную версию своего седана Jetta и надо отметить, что стандартный автомобиль получил множество важных доработок

Можно сказать, что Jetta GLI ( именно GLI , а не GTI) - это обычный Golf GTI в кузове седан ибо в техническом исполнении эти автомобили очень похожи. Седан построен на модульной платформе MQB. Под капотом переднеприводного седана установлен турбированный двигатель EA888 TSI объемом два литра, выдающий 231 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента. Такой же мотор устанавливается и под капотом "Гольфа". Кстати, двигатель может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» DSG.

Что касается оснащения, то уже в базу входит самоблокирующийся дифференциал спереди, общие с Golf GTI и R тормозные механизмы с 340-миллиметровыми передними вентилируемыми дисками, переключатель режимов движения Driving Mode Selection с тремя предустановленными и одним настраиваемым профилем, передняя и задняя светодиодная оптика и фоновая подсветка с 10 цветами. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Jetta

Новая Volkswagen Jetta появится в России

17 мая 2018
Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta: продажи начались

22 марта 2018
Volkswagen Jetta

Volkswagen представил новое поколение Jetta

15 января 2018
Volkswagen Jetta

Volkswagen показал салон новой Jetta

14 декабря 2017
Volkswagen Jetta

Volkswagen показал профиль новой Jetta

12 декабря 2017
Volkswagen Jetta

Volkswagen опубликовал первое изображение новой Jetta

29 ноября 2017

 Новости Volkswagen Jetta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LX - lexus lx 2016 инвестиция в движимость Тест драйв
08 февраля 2019

Lexus LX
"Lexus LX 570: инвестиция в движимость"
Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба?
Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mercedes-Benz GLE
Тест драйв
04 февраля 2019

Mercedes-Benz GLE
"Mercedes-Benz GLE демонстрирует прорывные решения в конструкции подвески"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 7 4 5