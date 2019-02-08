Superjetta

На автосалоне в Чикаго показали много интересных автомобилей. Например Volkswagen продемонстрировал заряженную версию своего седана Jetta и надо отметить, что стандартный автомобиль получил множество важных доработок

Можно сказать, что Jetta GLI ( именно GLI , а не GTI) - это обычный Golf GTI в кузове седан ибо в техническом исполнении эти автомобили очень похожи. Седан построен на модульной платформе MQB. Под капотом переднеприводного седана установлен турбированный двигатель EA888 TSI объемом два литра, выдающий 231 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента. Такой же мотор устанавливается и под капотом "Гольфа". Кстати, двигатель может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» DSG.

Что касается оснащения, то уже в базу входит самоблокирующийся дифференциал спереди, общие с Golf GTI и R тормозные механизмы с 340-миллиметровыми передними вентилируемыми дисками, переключатель режимов движения Driving Mode Selection с тремя предустановленными и одним настраиваемым профилем, передняя и задняя светодиодная оптика и фоновая подсветка с 10 цветами.