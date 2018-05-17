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17 май 2018

Новая Volkswagen Jetta появится в России

Новая Volkswagen Jetta появится в России
Автор фото: фирма-производитель

На презентации нового поколения Volkswagen Jetta представители компании заявили, что седан будет продаваться исключительно в Северной Америке и Китае. Но для России будет сделано исключение.

Правда, ждать машину придется довольно долго: старт продаж намечен на следующий год, причем на первом этапе седаны будут к нам импортировать. А затем, по итогам первых результатов продаж, уже будет принято решение о локализации данной модели.

Производство же предыдущего поколения, которое собирали на площадке в Нижнем Новгороде прекращено. Как пишут «Ведомости», Volkswagen создал необходимые складские запасы Jetta, которых должно хватит до конца этого года. По неофициальным данным запас машин составляет около 3000 седанов, но большинство из них зарезервированы за корпоративными покупателями.

Новое поколение Volkswagen Jetta построено на модульной платформе MQB. Машина выросла в длину на 45 мм (до 4702 мм), а ее колесная база увеличилась до 2686 мм (+35 мм). В Северной Америке Volkswagen Jetta предлагается исключительно с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в четырех комплектациях.

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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