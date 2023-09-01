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1 сен 2023

Состоялась премьера обновлённого Volkswagen Passat

Состоялась премьера обновлённого Volkswagen Passat
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen официально представила девятое поколение Passat 2024 модельного года. Теперь автомобиль будет доступен только в кузове универсал

Автомобиль получил слегка изменённый экстерьер, который выражается в иной компоновке решётки радиатора и светодиодной оптике, соединяющейся по всей ширине задней части кузова. В салоне установлены 12,9-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая приборная панель. На центральном тоннеле появилось больше свободного места. За отдельную плату можно поставить «мультимедийку» диагональю 15 дюймов и более комфортные сидения ergoActive с регулировкой в 14 направлениях, функцией массажа и вентиляцией.

Обновлённый Volkswagen Passat сконструирован на модульной платформе MQB Evo вследствие чего немного прибавил в длине - 4917 мм. и колёсной базе - 2841 мм. Максимальный объём багажника (со сложенным задним рядом) составит 1920 л.

В моторную гамму вошли: два 2-литровых бензиновых мотора мощностями 204 и 265 л.с., три 2-литровых дизельных агрегатов на 122, 150 и 193 л.с., а также три гибрида - «мягкий» с 1,5-литровым двигателем на 150 л.с. и два «подзаряжаемых» суммарной мощностью 204 и 272 л.с. Последние два будут комплектоваться батареей ёмкостью - 19,7 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит примерно 100 км. Для всех версий заявлена 7-ступенчатая полуавтоматическая коробка DSG. Привод - полный.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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