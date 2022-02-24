В России полностью прекращены продажи Volkswagen Passat

Российское представительство концерна Volkswagen официально объявило о прекращении продаж, некогда популярного в России, седана

Мы не случайно употребили слово "некогда", так как с каждым годом популярность Passat уменьшалась, собственно, по этой причине и прекращаются его продажи. Руководство марки заявило, что тенденции спроса на рынке очень сильно сместились в сторону сегмента кроссоверов.

Стоит отметить, что модель останется в российской линейке, правда в версии Alltrack (универсал). Модель продаётся в нашей стране в единственной комплектации с двухлитровым турбомотором, развивающим 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Работает мотор в сочетании с семиступенчатым «роботом». Тип привода - полный.

Седан Passat вскоре будет заменен неким электромобилем, который фигурирует в СМИ под кодовым обозначением Aero B. Базироваться он будет на общепринятой для нынешних электрических VW платформе MEB. По предварительным данным, автомобиль будет представлен в заднеприводном и полноприводном исполнениях.