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17 янв 2024

Volkswagen Passat получит китайское обновление

Volkswagen Passat получит китайское обновление
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen Passat уже покинул европейский рынок, но в Китае автомобиль продолжает жить и развиваться. Единственное, он известен в Поднебесной под именем Magotan и скоро получит рестайлинг

Судя по изображениям, опубликованным местным регулятором, новый Magotan будет отличаться более строгим дизайном. Блоки светодиодных фар стали уже, а решетка радиатора подчеркивается единственной хромированной полосой, протянувшейся по всей ширине автомобиля. Передние бампера также пережили ряд изменений. Ожидается, что будет и полностью черная версия с иными колесными дисками. Автомобиль прибавит в длину более 100 мм. (4990/1854/1487 мм.), но колесная база прежняя - 2871 мм.

На данный момент известно только про один силовой агрегат - бензиновая турбочетверка объемом 2,0 л. Мощность - 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Пару ему составит 7-ступенчатый “робот”. Вероятно, автомобилю достанется и более простой 1,5-литровый мотор и гибридный с 1,4-литровым турбодвигателем. Но пока подтверждений этому не было.

При написании новости использовалась информация:
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