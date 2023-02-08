На российском рынке снова появился Volkswagen Passat

Строго говоря, модель называется Magotan. Фактически, это тот же Passat, только продающийся лишь на китайском рынке. Несложно догадаться, что машину ввезли к нам по программе параллельного импорта

Впрочем, у Magotan есть и некоторые отличия от глобальной версии Passat. Например, китайский седан несколько длиннее. У него и колесная база больше – на восемь сантиметров. Зато силовые установки полностью идентичны – в обеих моделях используются либо 150-сильный турбомотор объемом 1.4 литра, либо двухлитровый турбированный агрегат на 170 лошадиных сил.

К слову, у Magaton есть и 218-сильный гибрид. На электрическом ходу машина способная проехать около 60 километров. Именно такую модификацию и ввозят к нам в Россию.