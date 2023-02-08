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8 фев 2023

На российском рынке снова появился Volkswagen Passat

На российском рынке снова появился Volkswagen Passat

Строго говоря, модель называется Magotan. Фактически, это тот же Passat, только продающийся лишь на китайском рынке. Несложно догадаться, что машину ввезли к нам по программе параллельного импорта

Впрочем, у Magotan есть и некоторые отличия от глобальной версии Passat. Например, китайский седан несколько длиннее. У него и колесная база больше – на восемь сантиметров.  Зато силовые установки полностью идентичны – в обеих моделях используются либо 150-сильный турбомотор объемом 1.4 литра, либо двухлитровый турбированный агрегат на 170 лошадиных сил.

К слову, у Magaton есть и 218-сильный гибрид. На электрическом ходу машина способная проехать около 60 километров. Именно такую модификацию и ввозят к нам в Россию.

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