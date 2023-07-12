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12 июл 2023

Представлен обновлённый Volkswagen Passat 2024

Представлен обновлённый Volkswagen Passat 2024
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen опубликовала фотографии и технические характеристики нового Volkswagen Passat 2024 модельного года. Премьера автомобиля состоится этой осенью

Обновленный Volkswagen Passat представлен только в кузове универсал. Автомобиль сохранил узнаваемый внешний стиль, но внутреннее оснащение было подвержено значительному пересмотру. В частности, на переднюю панель установили широкий экран мультимедийной системы диагональю 12,9 дюймов (за доплату - 15 дюймов). Цифровая «приборка» осталась прежней - 10,25 дюймов.

Новое поколение Passat будет оснащаться широкой линейкой бензиновых и дизельных агрегатов. Более того, автомобиль получит гибридную установку PHEV мощностями от 201 л.с. до 268 л.с. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, ixbt

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