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27 дек 2016

Volkswagen расширил моторную гамму российской версии Passat

Volkswagen расширил моторную гамму российской версии Passat
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба немецкой компании Volkswagen сообщает о большом обновлении в семействе Passat для российского рынка.

Так, восьмое поколение немецких седанов и универсалов ранее предлагалось российским клиентам компании только в исполнении с бензиновыми двигателями в диапазоне мощностей от 125 л.с. до 220 л.с., однако теперь немецкий автопроизводитель включил в моторную гамму российской версии еще и силовой агрегат на тяжелом топливе.

Речь идет о двухлитровом TDI с отдачей 150 л.с., который работает в паре исключительно с шестиступенчатой автоматической КПП. Такой двигатель будет доступен только в комплектациях Comfortline и Highline, и стоимость такого автомобиля будет начинаться от 1 710 000 рублей и 2 090 000 рублей для седана и универсала Variant соответственно.

Как утверждают в компании, немецкий седан с дизельным TDI способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 8,7 секунды, при среднем уровне потребления топлива в смешанном цикле 4,6 литра на 100 км. Универсал же будет разгоняться на 0,2 секунды медленнее, а расходовать топлива на 0,2 литра больше.

Стоит отметить, что впервые с момента появления на российском рынке для Passat Variant стала доступна топовая комплектация Highline. Кроме уже упомянутого 2,0-литрового TDI и «коробки-автомата», для этой комплектации доступен турбированный 1,8-литровый бензиновый двигатель с отдачей 180 л.с., который поставляется с семиступенчатой «коробкой» DSG.

Также, в список технического оснащения новой комплектации немецкого универсала входит: полный комплект подушек безопасности для переднего пассажира и водиетля, крепления для детских кресел Isofix, система 3-зонного климат-контроля Climatronic с дополнительной панелью управления для пассажиров заднего ряда, а также электрический привод и система обогрева для боковых зеркал.

Кроме того, VW Passat Variant Highline снабжается рядом электронных ассистентов и систем безопасности, в частности, антиблокировочной системой, антипробуксовочной система, системой курсовой устойчивости, стабилизацией прицепа, регулировки тягового момента двигателя и системой электронной блокировки дифференциала.

Такой автомобиль обойдется будущему владельцу, как минимум, в 2 310 000 рублей.

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Drive, За Рулем, Авторевю

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