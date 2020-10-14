В России отзывают Volkswagen Phaeton из-за отваливающейся крыши

Росстандарт сообщил об отзыве четырех Volkswagen Phaeton, реализованных в 2009 году, с солнечной панелью крыши (код комплектации — 3FR)

Дело в том, что из-за загрязнения поверхностей склеивания при производстве стеклянная солнечная панель может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно.

Сообщается, стеклянная панель может оторваться во время езды, что «представляет опасность для участников движения позади автомобиля».

Владельцам отозванных машин нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех четырех Volkswagen Phaeton будет бесплатно подклеена стеклянная крышка солнечной панели крыши.