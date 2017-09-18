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18 сен 2017

Volkswagen покажет преемника Phaeton в марте

Volkswagen покажет преемника Phaeton в марте
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen покажет концепт нового представительского седана в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Он станет идеологическим наследником провалившегося на рынке Phaeton.

Несмотря на рыночный провал, приведший к тому, что Volkswagen досрочно прекратил продажи Phaeton на большинстве рынков (он остался лишь в Китае под именем Phideon) в компании не намерены отказываться от амбиций в представительском классе автомобилей.

В марте следующего года на автосалоне в Женеве Volkswagen покажет концепт, который станет идеологическим наследником Phaeton, но по технической части не будет иметь с ним ничего общего. «Мы остаемся в этом сегменте, вы можете себе уже представить полностью электрический флагман. Думаю, обсудим этот вопрос в Женеве в следующем году», — заявил на автосалоне во Франкфурте директор Volkswagen по развитию Фрэнк Уолш.

Топ-менеджер опроверг возможность продажи гибридного VW Phideon GTE на европейском рынке, заявив, что эта версия была создана специально для Китая, где ценят и современные технологии, и классические формы автомобиля.

Новая же представительская модель Volkswagen будет иметь современный облик, а его электрическая силовая установка позволит проехать до 600 километров на одной зарядке. Собственно, если в следующем году Volkswagen покажет лишь концепт будущего электромобиля, то ожидать его серийную версию можно не раньше 2020-2022 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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