Новое поколение Volkswagen Tiguan - Места хватит

Удлиненная версия кроссовера Volkswagen Tiguan выглядит значительно крупнее и солиднее стандартной модификации

Новинка длиннее стандартного Tiguan на 215 мм, из которых 110 мм пришлось на колесную базу (2792 мм). Дизайн изменился минимально, однако задний свес стал длиннее, из-за чего складывается впечатление, что автомобиль увереннее стоит на колесах. В результате растяжения модульной платформы MQB удалось выкроить дополнительные 60 мм пространства перед коленями пассажиров второго ряда. Всего же рядов может быть три, а мест – семь. В США третий ряд предложат в базе для переднеприводных кроссоверов и как опцию для полноприводных версий. Сиденья среднего ряда можно сдвигать продольно в диапазоне 178 мм. Багажный отсек новинки вмещает от 730 до 1770 л (на 115 л больше, чем багажник стандартного Tiguan). В США кроссовер предложат с 2-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 184 л.с., агрегатированным с 8-диапазонным «автоматом». В списке опций числятся среди прочего система открывания пятой двери взмахом ноги под задним бампером и настраиваемая цифровая «приборка». На европейский рынок новинку выведут под названием Tiguan Allspace, а линейку моторов и трансмиссий унифицируют с соплатформенной моделью Skoda Kodiaq