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мар 2017

Новое поколение Volkswagen Tiguan - Места хватит

Новый Volkswagen Tiguan - Volkswagen Tiguan Allspace 2018 Места хватит
Удлиненная версия кроссовера Volkswagen Tiguan выглядит значительно крупнее и солиднее стандартной модификации

Новинка длиннее стандартного Tiguan на 215 мм, из которых 110 мм пришлось на колесную базу (2792 мм). Дизайн изменился минимально, однако задний свес стал длиннее, из-за чего складывается впечатление, что автомобиль увереннее стоит на колесах. В результате растяжения модульной платформы MQB удалось выкроить дополнительные 60 мм пространства перед коленями пассажиров второго ряда. Всего же рядов может быть три, а мест – семь. В США третий ряд предложат в базе для переднеприводных кроссоверов и как опцию для полноприводных версий. Сиденья среднего ряда можно сдвигать продольно в диапазоне 178 мм. Багажный отсек новинки вмещает от 730 до 1770 л (на 115 л больше, чем багажник стандартного Tiguan). В США кроссовер предложат с 2-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 184 л.с., агрегатированным с 8-диапазонным «автоматом». В списке опций числятся среди прочего система открывания пятой двери взмахом ноги под задним бампером и настраиваемая цифровая «приборка». На европейский рынок новинку выведут под названием Tiguan Allspace, а линейку моторов и трансмиссий унифицируют с соплатформенной моделью Skoda Kodiaq

Фото Volkswagen Tiguan

  • Volkswagen Tiguan 2017 В новую эру
  • Volkswagen Tiguan 2017 вид спереди
  • Volkswagen Tiguan 2017 вид сбоку
  • Volkswagen Tiguan 2017 вид сзади
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Volkswagen Tiguan
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Поколение
I рест.
Цены
от 1 329 000
до 1 839 000
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